Antognoni: “Centro sportivo miglior acquisto della Fiorentina”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato dal palco durante la festa di Natale del settore giovanile viola al Tuscany Hall:

I giovani sono le colonne portanti della società. Speriamo che possiate raggiungere i risultati sperati. Il centro sportivo è uno dei migliori acquisti fatti dalla società. Per tanti anni non era stato fatto, adesso tutti i presenti a questa festa potranno avere dei benefici. Fra qualche anno le famiglie non dovranno più fare tanti sacrifici. È un’ottima cosa.