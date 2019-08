Anticipi e posticipi 1^ e 2^ giornata: Fiorentina di sabato con il Napoli

Sono usciti anticipi e posticipi delle prime due giornate di Serie A 2019/20: la Fiorentina giocherà in anticipo con il Napoli, sabato 24/08 alle 20.45, mentre esordirà in trasferta domenica 1/09 alle 20.45, orario “canonico” visto che per le prime due giornate di campionato non è prevista la “diurna” delle ore 15.