Angelozzi: “Vlahovic? Dovevano pensare prima al rinnovo”

Il direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone ed ex dirigente del Sassuolo Guido Angelozzi sha parlato a Lady Radio:

La Fiorentina? Deve ritornare un po’ al passato, penso a quando c’era Pandolfini. Ultimamente Corvino è stato poco compreso, ha portato la squadra in Champions League nell’era Della Valle. Il suo metodo di lavoro è stato positivo. Adesso c’è una proprietà americana, con una mentalità diversa, e non so quanto possano riuscire a capire il calcio italiano. Modelli? Sassuolo, Atalanta, squadre che si stanno comportando bene. Penso che la Fiorentina abbia tutto per seguirli. Se non mi fanno scegliere l’allenatore? Me ne vado. In carriera ho sempre scelto io il Mister, da direttore delle varie aree tecniche. Se lo sbagli, sei rovinato, è l’elemento più importante. La proprietà della Fiorentina si è assunta il rischio di decidere, io ho avuto la fortuna di trovarne altre che mi hanno fatto agire. Allenatore del futuro? Italiano, De Zerbi, Gattuso, sono tutti allenatori ottimi, li conosco. La piazza di Firenze è difficile, ma un allenatore con i giusti attributi e supportato dalla società può benissimo sostenere la pressione. Duncan e Lirola? Li ho portati a Sassuolo, non credo che a Firenze il problema sia stata la pressione, se fai il calciatore e senti la pressione è meglio cambiare lavoro. Vlahovic? Due strade: o lo vendi, e devi trovare il sostituto, o lo accontenti. Ormai il giocatore è esploso, è uno dei più forti in Europa, la Fiorentina doveva pensare prima al rinnovo dal momento che ha puntato forte su di lui. Ed è un altro regalo di Pantaleo Corvino, un regalo da ben 50 milioni di euro. Spero che Commisso riesca a trattenerlo.