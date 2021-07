Angelozzi punge Italiano: “Carinerie non ne conosce. È bravo, però…”

L'ex DG dello Spezia Guido Angelozzi punge Vincenzo Italiano dopo il divorzio avvenuto nel Golfo e la Serie A

"Se mi ha ringraziato per averlo difeso a Spezia? No, non è nelle sue corde e non conosce carinerie. Non lo sento da quella sera in cui siamo andati in Serie A, credo sia abbastanza emblematico. Il suo addio dopo la firma del rinnovo? Meglio non dire nulla. È un allenatore bravo, però...".