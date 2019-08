A. Sottil: “Su Riccardo c’è fiducia. Con Montella non potrà che migliorare”

Riccardo Sottil è sicuramente una delle più piacevoli sorprese di questa estate viola. Andrea Sottil, ex allenatore di Catania e Livorno, e suo papà, commenta così ai microfoni di TMW:

Sì, è partito bene. E’ molto felice di essere rimasto a Firenze per dimostrare il suo valore. Mi ha fatto piacere sentire che Montella ha detto di volerlo tenere perché ha margini di miglioramento. Un grande staff come quello di Vincenzo può fare bene a un ragazzo giovane come lui. Adesso Riccardo dovrà mettersi a disposizione del mister, ascoltarlo per crescere. Dovrà anche mettersi in discussione. Il tutto, però, senza snaturarsi, senza perdere la propria personalità.