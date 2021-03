Ancora Prandelli: “Tifosi, criticate ma il giorno dopo siate positivi”

Cesare Prandelli si è concesso al consueto appuntamento social post conferenza stampa con le domande dei tifosi viola:

Con l’Udinese? Una valutazione errata su una situazione abbastanza semplice da leggere. La squadra è molto dispiaciuta e molto arrabbiata, spero che possiamo metterla in campo domani. Igor? Lui e Quarta sono due titolari per me, stiamo pensando anche ad altri ruoli, sono contento della sua attitudine. Se il gruppo è felice? No, senza risultati non si è felici. Ci vuole lavoro e compattezza, è importante reagire subito e in questo giocare subito ci aiuta. Miei errori? Sono tanti. Non sono mai contento del mio lavoro, in campo proponi certe cose e poi ti rendi conto che i giocatori non recepiscono. Sto cercando di non velocizzare certe cose. Ammettere gli errori è difficile, ma mi prendo le mie responsabilità. Cosa possono fare i tifosi? Criticare, non dico di no, ma il giorno dopo pensare positivo. I giocatori non sono immuni, i social vanno veloci e possono condizionare chi non ha un grande carattere.