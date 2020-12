Ancora Prandelli: “Dobbiamo cambiare mentalità per evitare la retrocessione”

Nella conferenza stampa di oggi, a Cesare Prandelli hanno chiesto se quando ha accettato l’offerta della Fiorentina si aspettasse una situazione così complicata: “Da fuori si ha una percezione completamente diversa, quando vai in campo ad allenare capisci le difficoltà. Le difficoltà ci sono, ma adesso devono uscire gli uomini. Mi auguro che tutti siano capaci e responsabili di capire la situazione, la disponibilità c’è ma dobbiamo trovare ancora più convinzione. In questo momento non dobbiamo pensare alle aspettative che c’erano e calarci immediatamente in questa realtà perchè nella storia di questo club ci sono state anche retrocessioni clamorose. Se ci rendiamo conto che siamo in una situazione particolare ne possiamo uscire insieme, se ci mettiamo a dare le colpe e cercare i responsabili rischiamo di complicare le cose”. Prandelli e il ritiro: “I giocatori si sono esposti e sono arrivate risposte”