Ancora Callejon, nonostante tutto: Italiano vuol vincere un’altra scommessa

L'ennesima scommessa per Italiano si chiama José Maria Callejon e, visti i risultati, anche questa volta il tecnico viola non sbaglia

Oggi alle 12,30 andrà in onda un derby con sapore europeo. La Fiorentina è pronta a sfidare il Bologna al Dall'Ara per dare concretezza a quel sogno che si chiama Europa. Secondo Repubblica, Italiano avrebbe le idee molto chiare su quali pedine scegliere per fare male alla difesa rossoblù.