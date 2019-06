Ancora Commisso: “Borja? Decideranno in società. Non ho visto Gandini, il motto è fast, fast, fast”

Arrivano altre parole da parte di Rocco Commisso, intercettato da Sky Sport prima della partenza per Firenze:

Incontro con l’Inter? Non dico niente su questo. Domani (oggi, ndr) sarò aggiornato su tutto.

“Se il giocatore mi piace? Montella, Pradé, Barone e Antognoni si dedicheranno a formare la squadra”.

Quanto all’assetto societario, “Poco a poco si va lontano. Ho detto che il mio motto sarà fast, fast, fast. Sto cercando di fare il più presto possibile per mettere gente in azienda e stiamo lavorando. Non ho visto Gandini (che era a NY, ndr). Fino ad oggi l’AD sono io, domani non si sa.”

Ricordiamo che fra 3 settimane la squadra viola sarà impegnata nell’International Champions League (CLICCA).