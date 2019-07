Ancora Castrovilli: “Pronto per affrontare questo nuovo progetto. Non sento la pressione”

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Gaetano Castrovilli è stato intervistato da Radio Bruno Toscana:

Mi sento pronto per affrontare questo progetto. Mi impegnerò al centuno per cento per restare. Mezz’ala? Se devo ringraziare qualcuno, ringrazio Daniele Croce, ho seguito tanto i suoi consigli. E’ grazie a lui se sono migliorato tanto in questo ruolo.

L’assenza all’Europeo per infortunio? Me n’è dispiaciuto tanto, ma cosa devo farci. Mi sono ripromesso di rientrare e di togliermi tante soddisfazioni.

Non sento tanto la pressione, penso più a divertirmi, penso a tenere libera la mente.