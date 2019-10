Ancora Castrovilli: “Chissà, magari un giorno sarà capitano. Ho ripensato a quando volevo smettere”

A margine della conferenza stampa per il rinnovo di contratto, Gaetano Castrovilli ha rilasciato altre dichiarazioni a Sky Sport:

Sono molto felice, soprattutto per la mia famiglia. Ringrazio tutti, dal presidente ai dirigenti e l’allenatore. Mi piacerebbe ripercorrere la carriera di Antognoni. Capitano? Adesso penso a questa stagione perché devo continuare a fare bene poi chissà, magari in futuro avrò la fascia al braccio. Gol a San Siro? Mi son tornati in mente tutti i sacrifici che ho fatto, così come il momento in cui stavo per mollare tutto. Nazionale? Ci spero, incrociamo le dita.