Ancora Bonaventura: “Sconfitta che deve farci arrabbiare. Adesso testa allo Spezia”

Jack Bonaventura commenta così, ai microfoni ufficiali della Fiorentina, la sconfitta odierna ​(Leggi le parole del centrocampista a Sky):

Penso che la partita l’abbiamo fatta. Abbiamo creato più di loro e concesso poco. Purtroppo veniamo via da qua con una grande prestazione, ma con zero punti. E’ una sconfitta che deve farci arrabbiare e darci la carica per affrontare nel modo migliore la prossima partita. E’ mancato solo il fatto di sfruttare le tante palle gol che abbiamo creato. Loro hanno fatto solo due tiri in porta, è difficile commentare la partita di oggi. Speriamo di avere più fortuna nella prossima gara. Dal punto di vista della supremazia e del gioco siamo stati superiori. Abbiamo tenuto il pallino del gioco. Ripeto, è difficile commentare la sconfitta perchè non la meritavamo. Classifica? Non è bella, le altre corrono. Dobbiamo stare concentrati e pensare a dare il massimo da noi stessi. Spezia? Una squadra organizzata, ma dobbiamo lavorare per fare tre punti. Non ci sono altri risultati.