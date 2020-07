Anche Ribery vota Iachini: “Contento per lui, se lo merita”

Lo spogliatoio sta con Beppe Iachini. E questo probabilmente ha inciso nella scelta della società di confermarlo anche per la prossima stagione. Dopo la gara col Bologna Federico Chiesa si era speso molto per il tecnico. Oggi arrivano anche le parole di Franck Ribery in un’intervista al TGR Toscana che andrà in onda alle 14. Questa una breve anticipazione: “Sono contento per Iachini, se lo merita. Firenze è una città bellissima. Per il futuro è importante…”.

E ORA CHIESA PUO’ (FORSE) RIMANERE