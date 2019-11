Anche il Verona vince 5-1, buoni segnali per Juric

In vista della gara di domenica, anche l’Hellas Verona è sceso in campo nell’amichevole contro il Tabor, squadra di serie B slovena. Vittoria netta, 5-1, stesso risultato dei viola, e tanti ottimi segnali per gli scaligeri, come sottolinea anche in prima pagina l’edizione odierna del Corriere di Verona: “Hellas, manita al Tabor: buone indicazioni per Juric”.

https://www.violanews.com/stampa/verre-in-viola-a-gennaio-prade-prepara-lo-scambio-florenzi-vuole-garanzie-gli-esuberi/