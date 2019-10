C’è anche il Commissario Tecnico azzurro Roberto Mancini allo stadio Artemio Franchi, in compagnia del suo collaboratore Chicco Evani. L’allenatore della Nazionale vedrà dal vivo Fiorentina-Udinese soprattutto per assistere alla prova di Federico Chiesa (unico calciatore viola che ha convocato per le due sfide che attendono gli azzurri) ma anche per studiare da vicino Gateano Castrovilli, che potrebbe rientrare tra i convocati nelle prossime occasioni.