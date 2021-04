Amrabat: “Adesso cinque finali. Ramadan? Non è facile ma mi sento bene”

Amrabat parla del momento della Fiorentina e punta già il Bologna

Sofyan Amrabat è stato eletto man of the match contro la Juventus dai tifosi. Il giocatore tramite i social del club ha parlato anche di questo:

"Sono contento, ringrazio i tifosi. Contro la Juventus era una partita molto difficile perché loro sono una grande squadra e domenica era molto caldo. Sono felice per i complimenti del presidente ma noi dobbiamo vincere sia con il Bologna che nelle altre partite: sono cinque finali, dobbiamo continuare su questa strada. Ramadan? Non è facile conciliare con le partite perché non bevo e non mangio ma mi sento bene. Anche durante la partita di domenica avevo le energie anche se alla fine ero molto stanco. Ruolo? Per me è lo stesso, gioco dove la squadra e l'allenatore hanno bisogno".