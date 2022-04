Amoruso: “Tre punti pesanti, altro step di crescita. Ecco le note più liete”

L'analisi sulla vittoria viola

"Il Var non è fortuna. Ti può andare a favore o contro, lo devi mettere in preventivo... Dopo la partita di oggi sono contento perchè in questo momento della stagione è fondamentale portare a casa tre punti. Il gol di Gonzalez è fondamentale a livello psicologico, anche gli stessi compagni prendono più confidenza nel servirlo. Le altre note più liete riguardano la crescita di Castrovilli, che sta tornando a livelli importanti. E anche la difesa che continua a non prendere gol, difendendo i pali di Terracciano anche con un po' di "cazzimma". Insomma, quello di oggi è un altro step in avanti che questa squadra fa dal punto di vista della maturità, alcune giornate fa non avresti saputo gestire la gara come è stato. Classifica? Non dobbiamo pensarci, potremmo perdere quelle che sono le nostre caratteristiche migliori come la spensieratezza e la voglia di giocare sempre per vincere"