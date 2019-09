Amoruso: “Ora non conta il bel gioco, voglio rivedere la Fiorentina che ha pareggiato con la Juve”

L’ex viola Lorenzo Amoruso al Pentasport di Radio Bruno:

Atalanta? È più forte della Fiorentina ma deve dimostrarlo sul campo. Hanno preso una brutta batosta e saranno arrabbiati ma mi auguro che anche la squadra di Montella lo sia. Adesso bisogna fare punti fuori casa, anche in maniera cattiva. Adesso conta questo, non il bel gioco. Si deve vedere un gruppo che non molla, come ha fatto contro la Juve. Ribery? È pronto per giocare 70 minuti, forse anche di più: contro la Juve c’era anche un gran caldo e lui ha retto bene.