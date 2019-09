Amoruso: “Non ho capito la sostituzione di Chiesa. La Fiorentina ha avuto paura”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Da calciatore non avrei subìto il gol di Castagne. Lì è subentrata una paura generale, compresa quella dell’allenatore. La Fiorentina non si è giocata alla pari la partita, nel secondo tempo si è abbassata troppo. Non so quale intento avesse Montella con quelle sostituzioni. Non ho capito il cambio di Chiesa, lui parla di problema fisico, ma non mi sembrava così. E comunque, anche se dovesse essere così, metti un contropiedista e non Vlahovic. Ho solo una scusante per Montella, credo che sul 2-0 abbia considerato vinta la partita e di conseguenza ha pensato che non servisse un contropiedista o qualcosa a centrocampo. Chiaro, alla vigilia un risultato con l’Atalanta sarebbe stato positivo, per come è maturato fa rabbia”.