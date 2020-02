Amoruso: “Nicchi presuntuoso, è ora che vada a casa. Spero che le parole di Commisso…”

Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Igor si è comportato molto bene all’esordio. Serviva un mancino in difesa e lui può ricoprire più ruoli. E’ forte fisicamente ma ha anche i piedi buoni, un valore aggiunto. Modulo? Credo che se si vorrà osare un po’ di più, la soluzione finale sarà il 4-3-3. Per come siamo messi ora in campo, c’è pochissima gente che fa gioco. Parole di Commisso? Mi fa parecchio inca**are che Pasqua sia andato anche a rivedere al Var il secondo rigore, non è possibile. Un presidente può dire quello che vuole, ma mi sento di dire che ancora debba capire certe situazioni calcistiche. Se si ripetono così tante volte le solite cose, dalla ragione si rischia di passare dalla parte del torto. Spero che sia un fatto che non si ritorca contro la Fiorentina. Nicchi? E’ ora che vada a casa, è un presuntuoso”.