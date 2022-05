Amoruso netto: “Alla Fiorentina manca la capacità di gestire le gare”

Lorenzo Amoruso duro con la Fiorentina: secondo l'ex difensore ai viola manca la capacità di gestire le partite

Dagli studi di RTV38, Lorenzo Amoruso è stato critico nei confronti della Fiorentina, soprattutto per il modo di gestire le partite di quest'ultima parte di stagione:

"Alla Fiorentina manca la capacità di amministrare la partita. Molti non sono abituati a gestire la gara, mancano di esperienza. Le partite di alta classifica danno la caratura del gruppo: tutte le volte che i viola hanno cercato di fare la partita che vogliono non ci sono riusciti. Ikoné dovrebbe essere uno dei trascinatori, ma non lo è".