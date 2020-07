Amoruso: “La Fiorentina ha voluto dare continuità al lavoro di Iachini. Chiesa…”

Lorenzo Amoruso, dopo il successo televisivo nel programma Temptation Island torna a parlare di Fiorentina al Pentasport:

È stata una bella esperienza anche se dura a livello mentale. Sul calcio ho cercato di tenermi aggiornato, la Fiorentina ha proseguito con i suoi alti e bassi, è stata una squadra costruita male per Montella e non perfetta per Iachini. La conferma del mister è stata un po’ inaspettata, non so chi abbia deciso, la sensazione è quella di voler dare continuità al lavoro fatto da Beppe anche se con lui non vedremo mai un calcio spettacolare. Sul mercato sarà difficile operare, mi aspetto dei rinforzi. La prossima sarà una stagione dura e mai vista, la Fiorentina dovrà avere le ossa dure e soprattutto le idee chiare. La solidità difensiva? Beppe giocava davanti alla difesa, sa come muovere la squadra in quella fascia di campo. Chiesa? Se arriva un’offerta importante lo farei partire.