Amoruso: “Infastidito da Chiesa. Vlahovic e Pedro devono acquisire esperienza”

Lorenzo Amoruso, ex giocatore viola, è intervenuto quest’oggi alla trasmissione del Pentasport di Radio Bruno:

Sono infastidito dall’atteggiamento di Chiesa a Brescia, ha difficoltà a passare la palla, sembra sempre di più innamorato del pallone. Gli avversari lo metteranno sempre più in situazioni complicate, deve trovare soluzioni per uscirne senza scomparire dal gioco. Il clamore sul giocatore dell’estate passata sicuramente non lo ha aiutato. Inserimento attaccante? I risultati ci sono, la squadra crea occasioni e si muove bene in campo, in questo momento Vlahovic e Pedro non sono ancora all’altezza per migliorare il gioco, devono acquisire esperienza.

Mercato? Ci manca un difensore mancino che sappia impostare bene da dietro, è una qualità che non abbiamo nei nostri tre centrali, serve anche un ricambio forte a centrocampo, tutto probabilmente sarà rimandato a Giugno.