Amoruso: “Il problema è fisico, la squadra non corre. Chiesa? Deve cambiare procuratore”

L’ex viola, Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni del Pentasport

A Verona atteggiamento sul gol sbagliato, tanti fuori posizione e mancata aggressività sui portatori di palla. E’ un problema fisico, Dalbert che nelle prime partite era un treno, adesso come gli altri non corre più. Ho l’impressione che la squadra lavori poco anche durante la settimana e questo è preoccupante. Chiesa? Ha bisogno di un nuovo procuratore, per un padre è sempre difficile valutare un figlio. Non so quanto Enrico possa essere obbiettivo su determinate situazioni, il ragazzo ha bisogno di stare sereno e di lasciarsi alle spalle le troppe voci che ci sono state su di lui.