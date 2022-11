Amoruso: “Gonzalez? Non è possibile farsi tenere in scacco da un giocatore”

"Sono da tener presenti sia in segnali positivi e la serie di tre vittorie di fila, sia il fatto che il Riga non era un avversario difficile e che il girone è stato chiuso con un deludente seppur sufficiente secondo posto. Gonzalez? Già quando ha accettato la convocazione per due amichevoli inutili dopo il gol al Verona non mi era piaciuto. Non possiamo, non può la Fiorentina farsi tenere in scacco da un giocatore, per quanto bravo. Non siamo davanti a Messi, Ronaldo né tantomeno a Maradona. Certe situazioni andrebbero gestite un po' meglio. Non credo che pretenda di giocare il Mondiale dopo aver fatto, non fatto, una prima parte di stagione del genere".