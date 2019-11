Amoruso: “Fiorentina stanca. Milenkovic? Forse un giorno varrà 40 milioni, oggi ripete gli stessi errori”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno:

La Fiorentina è stanca, ultimamente ha corso poco. Adesso inizia un periodo difficile, a dicembre ci sono partite molto complicate: Torino, Inter, Roma. Milenkovic? Deve capire quali sono i suoi pregi ed i difetti. Il Manchester United lo voleva, ho incontrato un intermediario loro ma strada facendo lui ha palesato dei limiti che sono emersi chiari. Li può eliminare certamente, è giovane ma mi lascia perplesso il fatto che commetta gli stessi errori. Ad oggi per me non è un giocatore da Barcellona, forse in futuro ma non ora. Verona? Si chiude e riparte in contropiede, credo che Montella tornerà al 4-3-3.