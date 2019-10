Amoruso: “Fiorentina ha trovato certezze, ma non sono ancora sufficienti. Milenkovic…”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato in occasione del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

Mi spaventa la fisicità dell’Udinese, non è una squadra molto tecnica, ma può mettere in difficoltà chiunque. La Fiorentina dovrà giocare una partita simile a quella contro la Juventus. Montella potrebbe mettere qualche giocatore più fisico in campo, ma gli attaccanti rimarranno gli stessi. Chiesa dovrà essere meno egoista rispetto alla partita contro il Milan. Non mi aspetto una partita facile, a differenza di quanto sento in giro.

Modulo senza attaccante? E’ un problema per i difensori perché non ci sono riferimenti di tempo e di spazio. Ribery? Mi ha sorpreso vedere che tipo di uomo è, cioè un leader nello spogliatoio. Milenkovic? E’ difficile pensare che tutti i difensori sappiano lavorare con la palla, con lui ci può lavorare. Lui deve stare sempre concentrato, quando gioca bene ha la brutta abitudine di iniziare a giocare di fino. In occasione del 2-0 contro il Milan ha recuperato palla e l’ha passato. Questo deve fare il difensore, non i tacchi. La Fiorentina è una squadra giovanissima, quindi ha grossi margini di errore ma anche grossi margini di miglioramento. Qualcosa deve migliorare a centrocampo, nell’interscambialità tra Pulgar e Badelj che spesso sono sulla stessa linea. La Fiorentina non ha raggiunto stabilità, ha bisogno di avere certezze, le sta trovando, ma non sono ancora sufficienti. In queste certezze si possono aggiungere dei giocatori. La prospettiva è avere soluzioni alternativa, non quella di arrivare al centrocampo come ha detto Montella. Vincenzo non ha ancora trovato garanzie nei nuovi giocatori.