Amoruso: “Domenica mi aspetto una prestazione importante. Mercafir? La Fiorentina ha scelto la strada più difficile”

L’ex viola Lorenzo Amoruso è intevenuto oggi a Radio Bruno Toscana:

Mercafir? La Fiorentina ha scelto la strada più difficile, il Franchi ha bisogno infatti di molti interventi di manutenzione. Io credo che Commisso non si senta sicuro della situazione Mercafir e non abbia abbastanza garanzie tali da poter andare avanti. Campi Bisenzio? Qualunque ipotesi è aperta; Commisso chiaramente ha molta voglia di fare e anche in poco tempo ma poi dobbiamo fare i conti con molte altri variabili. Giocando a porte chiuse domenica si potrà finalmente vedere quanto i giocatori si aiutano tra di loro e soprattutto se riusciranno a prevenire gli errori, perchè la Fiorentina ultimamente ne sta commettendo tanti. Mi aspetto che quella viola sia una prestazione importante anche perchè i giocatori essendo privi di pressione potranno rendere meglio.