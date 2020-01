Amoruso: “Cutrone è l’uomo giusto, subito titolare. Vlahovic non tiene un pallone, deve ancora crescere molto”

L’opinionista ed ex viola Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

Cutrone? E’ l’uomo giustoper la Fiorentina (I DETTAGLI DEL TRASFERIMENTO) perchè segna in tutti i modi, da fastidio ad ogni difesa. Ha caratteristiche da attaccante puro che non appartengono agli altri elementi in rosa, sa vedere la porta come pochi. Bologna? Ho visto un atteggiamento migliore con la squadra pronta a dare battaglia. L’errore di Dragowski c’è perchè Orsolini poteva calciare solo in quel punto e da quella posizione un portiere non può prendere gol. Vlahovic? Il secondo tempo non ha tenuto un pallone, non deve lavorare solo per segnare, vuole sempre fare la guerra, ma in primis deve imparare a proteggere il pallone e lavorare per la squadra. Con l’arrivo di Cutrone vorrei il 4-3-3 con due esterni offensivi aspettando il ritorno di Ribery, a Bologna Iachini non ha voluto cambiare modulo per non togliere le poche certezze alla squadra. Cessione Pedro?(CLICCA QUA) La Fiorentina si libera un posto da extracomunitario e questo potrebbe spostare gli equilibri del mercato, non è un fallimento perchè non ha avuto minuti a disposizione. Probabilmente il calcio italiano non è adatto al ragazzo