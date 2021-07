Amoruso: “Con Italiano gioca chi si allena bene. Su Milenkovic e Pezzella…”

Lorenzo Amoruso ha parlato di quello che può dare Italiano alla Fiorentina e dei giocatori che la scorsa stagione hanno fatto male.

Sui giocatori che non hanno fatto bene la scorsa stagione: “Se dovessi entrare in una società che ha fatto molti cambiamenti come la Fiorentina, avrei cercato subito di capire quale era il problema, sia tecnico che di gruppo. Valuterei i giocatori in base a quello che mi possono dare e mi vogliono dare. Perché è arrivato all'orecchio di tutti che Milenkovic e Pezzellanon volevano assolutamente giocare a 4 dietro. Non so se le cose possono migliorare, però penso che con il lavoro di Italiano, chi lavora bene in allenamento gioca, sennò stai fuori."