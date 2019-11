Amoruso: “Col Verona idea Boateng mezz’ala. Vlahovic? I due gol non sono indicativi”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato del momento della Fiorentina, che al rientro dalla sosta andrà a far visita all’Hellas, a Radio Bruno: “Montella si deve ingegnare, c’è bisogno di qualcosa in più. Ok che Ribery rientrerà, ma dovrà cambiare il sistema perché ho l’impressione che il 3-5-2 abbia fatto il suo tempo. Serve una svolta, con la sosta Montella avrà tempo per pensare ad una soluzione. Chi a centrocampo? Benassi non avrà problemi a giocare, ma è da qualche giorno che penso a Boateng come mezz’ala: lo ha fatto in carriera e si troverebbe nella zona nevralgica del campo dove serve esperienza”. Il calendario prevede Verona e Lecce: “Sulla carta sono partite da vincere, ma se la squadra non inizia a correre è dura. Vlahovic? E’ stato un fantasma nel primo tempo, Montella con i fatti ha spiegato perché non lo faceva giocare. Dei due gol me ne importa il giusto, ma a Verona deve giocare in un 4-3-3 con Caceres terzino bloccato”. Sul mercato di gennaio: “Servono tre rinforzi, uno per reparto. Senza dubbio un centrocampista, davanti c’è da capire chi è Pedro. Se, come spero, in questo mese farà qualcosa di buono allora non serve altro. In difesa serve un centrale che faccia gioco, ma non è facile”.