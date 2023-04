Amerini: “La Fiorentina gioca un calcio moderno. Ikonè si perde nelle scelte”

"Io sono convinto che i giocatori di qualità possano giocare in tutti i ruoli. Lui è molto bravo nel rompere le linee, con grandi progressioni. Però sa anche giocare. Lo potrei mettere regista, ma solo in emergenza. La Fiorentina gioca un calcio moderno. Tutti si muovono, Italiano sta cambiando molto il modo di giocare. Nico è potenzialmente il giocatore di più talento della rosa. Ikonè ha grandissimo talento, ma anche in questa Fiorentina si perde. Sbaglia spesso l'ultima scelta, ma alcune ottime partita le ha fatte. Bianco ha avuto sfortuna nell'entrare in un brutto momento della Fiorentina. Probabilmente gli serve un anno di prestito"