Amerini: “Chiesa? La Juve aspetta una sua mossa. La separazione potrebbe giovare a tutti”

L’ex viola Daniele Amerini è intervenuto a Radio Bruno Toscana, affrontando anche il tema mercato in casa viola. Inevitabile il riferimento a Federico Chiesa:

Ci sono alcune squadre che hanno maggiore disponibilità e che potranno fare affari nella prossima sessione di mercato, mentre c’è chi per necessità dovrà vendere. Chiesa? La Juve è sempre dietro le quinte e sta aspettando una mossa del ragazzo. Non so se alla fine domanda e offerta collimeranno, anche perché la richiesta della Fiorentina è piuttosto elevata. Alla fine molto dipenderà dalla volontà dell’attaccante, ma penso che la separazione potrebbe essere la scelta migliore per tutti.