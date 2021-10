Ambrabat, 90 minuti e vittoria extralarge per il Marocco

5-0 alla Guinea Bissau e un match intero per il centrocampista viola: Amrabat torna a pieno regime

Cinque gol per il Marocco e novanta minuti giocati da Sofyan Amrabat. Il centrocampista viola ha giocato da perno del centrocampo tutta la gara contro la Guinea Bissau, finita in goleada grazie anche ai gol illustri di Hakimi e Munir El Haddadi. Il match era in forse per il giallo intossicazione dei giocatori della Guinea Bissau: se a settembre il colpo di stato a Conakry aveva impedito la disputa del match, nel paese nordafricano i giocatori ospiti erano stati ricoverati in ospedale dopo la cena di ieri sera.