Amauri: “L’arrivo di Commisso potrebbe aver aperto una porta importante”

Amauri, centravanti brasiliano con un passato in viola, ha parlato a ParmaLive.com e ha toccato anche l’argomento relativo a Rocco Commisso:

La Serie A purtroppo è vista principalmente dagli italiani come una lega meno importante della Liga, della Premier. Invece il campionato italiano è uno dei più belli, non dico al 100%, ma il 90% dei calciatori vorrebbe giocare in Serie A. Commisso venendo in Italia potrebbe aver aperto una porta importante, gente come lui può investire nel campionato. E poi speriamo che questa benedetta Champions League possa tornare in Italia, perché solo così l’Italia potrà prendere più forza come aveva qualche anno fa.