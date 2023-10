Altro pacchetto in arrivo per la Fiorentina. C’è anche la gara contro la Juve

Dopo il mini abbonamento per le tre gare casalinghe di Conference League la Fiorentina ne propone un altro. La società ha messo in vendita da stamani una promozione per le prossime tre partite casalinghe. Le tre partite saranno contro Empoli, Juventus e Bologna. Per sottoscrivere il pack è necessario avere una inViola Premium/Gold Card. Tutti i dettagli sono riportati in questo tweet ufficiale