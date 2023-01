Allegri sorride, Vlahovic e Pogba vicini al rientro. In campo con la Fiorentina?

Uno non è mai sceso in campo in questa stagione, l'atro continua ad avere grossi problemi con la pubalgia. Ma in queste ore arrivano buone notizie per quanto riguarda Paul Pogba e Dusan Vlahovic. I due, come racconta goal.com, hanno ripreso a lavorare con il pallone quest'oggi. Uno step che li proietta verso il rientro, che comunque non arriverà in tempi così immediati. Probabile, però, che entrambi possano esserci per il match contro la Fiorentina