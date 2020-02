Albertosi: “Samp? Non c’è da illudersi per i 5 gol. Vlahovic come Ibra? Deve mangiarne di pappa…”

Il doppio ex di Fiorentina e Milan, Ricky Albertosi, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della sfida che andrà in scena sabato sera al Franchi: “Milan? In quest’ultimo periodo c’è sempre confusione, ma la squadra c’è e sta giocando bene. Rebic sta facendo il fenomeno, è tornato quello che conoscevamo e a parte il derby è un discreto Milan. Pioli merita la conferma? Sì, ha dato un gioco alla squadra. Non ho più visto quella confusione che c’era prima e i giocatori accettano quasi tutti anche la panchina. Si sta facendo rispettare e può essere certamente l’allenatore della prossima stagione soprattutto se dovesse centrare l’Europa”.

Sulla Fiorentina: “Con Iachini c’è stata una svolta, i viola sono cambiati. Ma non bisogna illudersi più di tanto per i cinque gol segnati alla Samp. La Fiorentina ha segnato per i due rigori che le sono stati assegnati e poi essendo una squadra da contropiede ha sfruttato le sue armi. Sabato sarà ripeto una gara aperta, possono vincere entrambe. Vlahovic? E’ un giovane molto interessante, deve ancora fare esperienza. A mio parere è una punta che svaria e va lanciato, è svelto sul lungo e sa farsi rispettare grazie anche al suo fisico. Deve giocare come Ibra, restando lassù e facendo salire la squadra per poi andare a concludere. Paragoni? Deve ancora mangiarne di pappa…”.