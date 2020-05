Agudelo: “Fiorentina, imparerò dai campioni. Quarantena? Pomeriggi infiniti”

Il centrocampista viola Kevin Agudelo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a RCN Radio:

Italia? All’arrivo è stato difficile, qui il Il modo di allenarsi è diverso, la tattica conta molto ed io non ero abituato. Nella Fiorentina ci sono giocatori come Franck Ribery, posso solo imparare da questi grandi campioni. Quarantena? Mi sono allenato a casa seguendo le indicazioni della società. La Fiorentina mi ha dato gli esercizi da svolgere, a volte il pomeriggio sembrava non finire mai.