Agresti: “Alla Fiorentina serve più continuità, ma l’Europa è possibile”

Il giornalista sul finale di stagione viola: "Roma e Atalanta hanno le coppe, i giallorossi hanno una partita in più..."

Il giornalista Stefano Agresti ha parlato anche del momento attraversato dalla Fiorentina nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: "Ha possibilità di qualificarsi per le coppe europee, anche perché alcune delle squadre che ha davanti dovranno continuare a giocare il giovedì. Ai viola servirebbe un po' più di continuità, però la squadra mi piace molto e diverte".

Agresti conclude: "Roma e Atalanta hanno le coppe, i giallorossi hanno una partita in più, per la Fiorentina non è impossibile centrare l'Europa. Inoltre, c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Potrebbe essere una svolta totale".