Agostinelli in prima squadra: doppietta sotto gli occhi di Italiano

Vittorio Agostinelli si sta dimostrando sempre di più un punto di riferimento per il futuro della Fiorentina

Nella giornata di oggi è andato in scena l'allenamento della Fiorentina in vista del match contro il Venezia . Italiano deve ancora fare a meno dei vari Nazionali che già da domani inizieranno a rientrare a Firenze. Proprio per questo motivo il tecnico viola ha chiamato ad allenarsi molti ragazzi della Primavera.

Come riportato da Radio Bruno durante il Pentasport, tra questi c'era anche Vittorio Agostinelli, che sotto gli occhi dell'ex Spezia, ha messo a segno una splendida doppietta durante la partitella finale. Il suo talento non è mai stato messo in discussione, vedremo se Italiano deciderà di regalargli un posto in squadra contro il Venezia.