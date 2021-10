Agente Lautaro: “Vlahovic ha grandi qualità. Spero resti in Italia”

Alejandro Camaño ha commentato così il caso di Dusan Vlahovic. Il noto agente gestisce gl'interessi di Lautaro Martinez

Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez , è stato intervistato da TuttoSport. Il noto agente ha avuto a che fare con rinnovi complicati che però, come nel caso di quello di Lautaro con l'Inter, alla fine si sono concretizzati.

Tra i tanti commenti, c'è stato anche una sua opinione sul futuro di Dusan Vlahovic: "Non conosco la situazione di Vlahovic nel dettaglio, ma parliamo di un attaccante veloce, tecnico e forte. Può giocare in qualsiasi big. Sicuramente sarebbe bello se il serbo restasse in Italia".