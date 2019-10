Ag. Zurwkowski: “Il cambio di proprietà ha complicato le cose a Szymon”

L’inizio di Szymon Zurkowski nella Fiorentina è stato soft: 2 brevi spezzoni di partita nei minuti finali delle gare contro Juventus e Udinese. Ma il centrocampista polacco non ha fretta, come ha spiegato il suo agente un paio di giorni fa: “Il valore della rosa è cresciuto molto e sono arrivati giocatori eccellenti tra cui Franck Ribery. Questo rende le cose più difficili per Szymon ma sono sicuro che avrà le sue possibilità” ha detto Jaroslaw Kolakowski, ospite di un programma tv in Polonia. E poi un’ammissione: “La precedente proprietà puntava molto su di lui ma nel giro di sei mesi la Fiorentina è stata rilevata da un nuovo proprietario e questo ha cambiato le cose”. L’ATTACCO: “ZURKOWSKI CAMMINAVA IN CAMPO, INACCETTABILE”