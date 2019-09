Ag. Ranieri: “Luca può ambire ad alti livelli, ma serve pazienza. Mercato viola interessante”

Giocondo Martorelli, che cura gli interessi del giovane Luca Ranieri, ha parlato a TMW della situazione del suo assistito. Dopo la partita di Genova in cui non ha certo brillato ha invitato alla calma sul terzino viola:

A Foggia ha fatto molto bene, così come in Azzurro con l’Under 20 prima di farsi apprezzare anche in viola. Luca è giovane, può arrivare a grandi livelli ma deve saper aspettare con tranquillità. Se arriverà qualche errore farà parte del processo di crescita.

Il mercato della Fiorentina? Pradè ha fatto cose interessanti, anche se forse non ha avuto tutto il tempo necessario per fare ciò che avrebbe voluto. Ha comunque dato a Montella una squadra competitiva e credo che l’aver mantenuto Chiesa in squadra sia il vero fiore all’occhiello dell’estate.