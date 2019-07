Ag. Ranieri: “Penso ci sia la volontà di tenerlo. Chiesa…”

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, agente, tra gli altri, del difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato così del suo assistito:

Il mercato della Fiorentina inizierà lunedì. La tournée ha consentito a Montella di valutare molti giovani, tra questi Ranieri che sta facendo benissimo. Non ho ancora parlato con Pradé, ma penso ci sia la volontà di tenere il ragazzo a Firenze. Sono convinto che Pradé metterà a disposizione di Montella una squadra competitiva. Chiesa? Al 90% il ragazzo, secondo me, rimarrà a Firenze. Commisso si è esposto in un modo che non vedo margini affinché possa andare via. Ha tre anni di contratto, sinceramente non vedo, ad oggi, la possibilità di una cessione. La Fiorentina punterà su Chiesa e da lì inizierà la nuova avventura viola.