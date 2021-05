Ag. Quarta: “Tante offerte ma Firenze è la priorità. Il Napoli era interessato”

Le dichiarazioni del procuratore Gustavo Goni

"Il bilancio complessivo della stagione non può essere negativo, ma in questo momento non ha continuità. A lui piacerebbe avere più spazio. Futuro? Le offerte non mancano, bisognerà capire chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Il Napoli era molto interessato prima dell'affondo finale della squadra Viola. La nostra preferenza è restare a Firenze, ma dipenderà da molti fattori. Eventualmente, soltanto se la Fiorentina deciderà di venderlo, ascolteremo le proposte. A noi piacerebbe l’azzurro."