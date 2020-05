Ag. Igor: “Muore dalla voglia di tornare a giocare, allo stesso tempo c’è paura”

Ai microfoni di Calciomercato.it l’agente di Igor, Marcelo Mascagni ha parlato dei dubbi del proprio assistito riguardo la possibile ripartenza del campionato: “I calciatori non sono degli automi, ma degli esseri umani come tutti e per questo hanno paura di contrarre il Covid-19. Per quanto gli atleti non facciano parte del cosiddetto gruppo a rischio, nessuno vuole prendersi il Coronavirus. Lui e sua moglie, come qualsiasi altra persona, hanno paura di contrarre una malattia che ha ucciso così tante persone in tutto il mondo”.

Favorevole o contrario alla ripresa del campionato? “Per fortuna Igor sta bene, non è tra quelli infettati dal virus. Sta morendo dalla voglia di tornare a fare quello che ama, purché però vi siano ​​sicurezze per lui e i suoi colleghi professionisti. Perché non è tornato in Brasile? Ha pensato che restando in Italia sarebbe stato subito disponibile per la Fiorentina in caso di ripresa”.