Ag. Ghidotti: “Sono molto vicino a Simone, sta bene. Futuro? Ha bisogno di giocare”

Dino Zampacorta, procuratore del giovane portiere Simone Ghidotti, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni del Pentasport per parlare del suo assistito, risultato positivo al Coronavirus negli scorsi giorni (LEGGI):

Ho parlato con Simone, ha bisogno più che mai di colloqui telefonici. Ghidotti ha fatto solo 4 giorni di vacanza a Pescara con me e la famiglia. Vuole fare il calciatore ad alti livelli, la vicinanza psicologica adesso è più che mai fondamentale. Stagione alla Pergolettese? E’ stata importante perchè quando esci dalla primavera non sai realmente la tua dimensione. Simone è già un uomo, ha la testa sulle spalle. La stagione in Lega Pro lo ha fatto maturare, adesso ha bisogno di 30-40 partite per completarsi. Futuro? Ancora non è pronto per giocare da titolare in Italia. Le pressioni nel nostro paese sono superiori. Sarà lontano da Firenze anche la prossima stagione, ho tantissime proposte in Lega Pro dove avrebbe la titolarità assoluta, e alcune in Serie B dove però ci sarà da sudare