Ag. Ghezzal: “All’inizio ha avuto difficoltà, ora si è ambientato. Mi parla bene di tutti, vuole restare a Firenze”

Al Wyscout Forum di Amsterdam è presente anche Theofilos Karasavvidis, procuratore della World in Motion. Fra i suoi assistiti c’è Ghezzal della Fiorentina, ecco le sue parole a riguardo rilasciato a Tuttomercatoweb.com:

E’ stato un colpo dell’ultimo minuto, ma il ragazzo a Firenze si trova molto bene. Mi parla sempre molto bene di tutti. All’inizio ha avuto un po’ di difficoltà, giocava al Leicester City e anche ambientarsi agli allenamenti italiani a stagione in corso, in un altro campionato e in un altro ambiente, non è mai semplice. Finora ha fatto vedere solo un po’ di quello che può fare in seguito. Può fare molto di più. Futuro? Lui vuole restare a Firenze.