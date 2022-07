Vola la campagna abbonamenti viola: “Numeri record in soli tre giorni”

"Come procede la campagna abbonamenti? Siamo al terzo giorno di vendita e il numero raggiunto è già di 6 mila abbonati, numero importante che nel 2019 fu raggiunto dopo ben due settimane. Online favorito rispetto alla vendita al botteghino? E' una scelta fatta dalla società, dovuta anche agli effetti della pandemia che ha portato ad un maggior utilizzo del web per fare acquisti. La decisone dunque è stata quella di ripartire dai prezzi della stagione 19/20 e di concedere una percentuale di sconto a chi farà l'abbonamento online. Questo ovviamente penalizza i vari punti vendita viola esistenti. Prelazione? Dura dal 4 al 25 Luglio, mentre la vendita libera inizierà l'11 Luglio. Come ottenere un posto migliore rispetto a quello precedente? Rinnovando l'abbonamento con la prelazione e poi successivamente dal 26 Luglio contattando il Fiorentinapoint per effettuare un cambio di posto all'interno del proprio settore. Il consiglio è quello di abbonarsi prima del primo di Agosto, anche perché successivamente i costi aumenteranno". -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A